La Suisse battue 5-2 par la Suède

L'équipe de Suisse continue d'enchaîner les défaites en Euro Hockey Tour. A Karlstad, la sélection dirigée par Patrick Fischer a été sèchement battue 5-2 par la Suède.

Ce revers, qui n'a jamais fait le moindre doute tant la différence de niveau a semblé importante, est le huitième en autant de matches disputés cette saison par les Suisses. L'incertitude n'a en effet guère été de mise. Les Tre Kronor menaient déjà 3-0 au terme d'une première période à sens unique.

Marchon exclu

Nygard (6e) et Hardegard (14e) ont rapidement mis les Suédois sur les bons rails, ne laissant aucune chance au gardien Stéphane Charlin (Langnau Tigers), vraiment pas gâté pour sa première sélection. Les Suisses, copieusement dominés, ont perdu Marc Marchon auteur d'une charge à la tête de Lindberg à la 21e (5 minutes et match). Ils ont ensuite encaissé trois buts en infériorité numérique par Lindberg (20e), Strömwall (25e) et Froden (30e).

Les Helvètes ont un peu réagi dans le dernier tiers, profitant aussi d'une nette baisse de rythme de leurs adversaires. Ils ont sauvé l'honneur en marquant deux fois à cinq contre quatre par Senteler (44e) et Kessler (60e).

Les protégés de Patrick Fischer boucleront le tournoi dimanche contre la République tchèque avec l'espoir de briser enfin la spirale des défaites. La partie débutera à midi.

/ATS