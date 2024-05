La Suisse doit enchaîner à Prague

Pour son cinquième match du Championnat du monde à Prague, la Suisse affronte le Danemark samedi à 12h20. L'occasion de filer en quarts.

Après deux jours sans match, la Suisse repart au travail. Et l'objectif doit être d'engranger un cinquième succès de rang afin de s'assurer une place dans le top 4. Voire même mieux puisque les Finlandais, qui ont déjà égaré quatre points en quatre matches, doivent jouer contre le Canada samedi à 16h20 et qu'il y aura bien des points perdus quelque part.

Les Danois n'auront en plus pas la chance d'avoir beaucoup de récupération avant de défier la Suisse, puisqu'ils ont joué contre les Britanniques vendredi à 16h20. Et en perdant contre la Norvège, en plus des défaites attendues contre le Canada et la Tchéquie, les hommes de Mikael Chrintz-Gath ne se sont pas facilité l'existence.

Mais attention, car le Danemark compte dans ses rangs plusieurs joueurs évoluant en Suède comme le buteur Patrick Russell ou l'attaquant Mikkel Aagaard. Les défenseurs Phillip Bruggisser et Oliver Joakim Larsen sont aussi capables de mettre à mal le dispositif helvétique.

La Suisse aura ensuite droit à un duel de prestige dimanche soir à 20h20 contre le Canada de Connor Bedard.

/ATS