La Suisse domine la France 6-0 à Lausanne

L'équipe de Suisse a mieux négocié son deuxième duel avec la France que le premier.

La troupe de Patrick Fischer s'est aisément imposée 6-0 samedi après-midi à Lausanne face aux hommes de Philippe Bozon, après l'avoir difficilement emporté 2-1 vendredi soir à Viège.

Patrick Fischer attendait une réaction de ses joueurs, pas suffisamment 'saignants' à son goût lors du premier affrontement avec la France. Cette réaction a clairement eu lieu, même si tout ne fut pas parfait dans la première moitié du match face à un adversaire largement inférieur.

Le succès helvétique ne fut jamais remis en cause. La Suisse menait ainsi 2-0 à l'issue du premier tiers, grâce à deux tirs sur réception imparables signés Romain Loeffel (3e) et Dominik Egli - à 5 contre 4 - à 45'' de la fin de la période initiale, et même 3-0 à la 22e après un deuxième but en 'power play' de Thierry Bader.

Hughes fait le job

La Suisse avait néanmoins frisé la correctionnelle sur son premier jeu de puissance du match, alors qu'elle ne menait encore que 1-0. Connor Hughes avait évité le pire à la 14e minute en s'interposant sur une tentative de Pater Valier, parti seul en contre-attaque après avoir récupéré un puck perdu par les Helvètes.

Cette parade décisive du futur portier du Lausanne HC a permis à l'équipe de Suisse de ne pas tergiverser. Auteur de 19 parades pour son premier blanchissage en équipe de Suisse, Connor Hughes a également tenu le choc lorsque la France a bénéficié de deux supériorités numériques successives au deuxième tiers à 3-0.

Ces quelque quatre minutes passées avec un homme de moins sur la glace ont brisé l'élan des Helvètes, qui avaient considérablement élevé le rythme après le 3-0. Mais la Suisse a retrouvé ensuite son allant, Dario Meyer (3 points samedi), Andrea Glauser et Andrea Ambühl salant l'addition dans la troisième période.

/ATS