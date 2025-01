La Suisse éliminée en quart de finale

La Suisse a été éliminée en quart de finale du Championnat du monde M20 jeudi à Ottawa. Les jeunes hockeyeurs helvétiques ont été dominés par les Etats-Unis, vainqueurs 7-2.

La messe était pratiquement dite après 11'35 de jeu et le troisième but étasunien. Un changement de gardien (Elijah Neuenschwander a remplacé Christian Kirsch) et la réduction du score des Suisses, signée Nils Rhyn à 4 contre 5 (16e), auraient pu relancer la partie, mais les Etats-Unis ont rapidement repris trois buts d'avance (17e), avant de frapper trois fois de plus dans le tiers médian.

Andro Kaderli a ajouté un deuxième but pour la Suisse après le deuxième thé, en power-play (47e), mais la marche était trop haute pour les joueurs de Marcel Jenni. Ces derniers quittent donc le Canada avec une seule victoire en cinq matches, obtenue face au Kazakhstan lors du dernier match de la phase de groupes.

/ATS