La Suisse en arbitre

Pour son septième et dernier match du tour préliminaire du Championnat du monde à Prague, la Suisse affronte la Finlande mardi soir (20h20). Avec l'envie de regagner avant les quarts.

Déjà qualifiée pour les quarts, la Suisse n'a plus son destin entre ses mains. Actuellement troisième de son groupe, elle peut rester à cette place en cas de victoire sur la Finlande et si la Tchéquie bat le Canada mardi à 16h20.

Si les Canadiens battent les Tchèques, alors les Helvètes pourraient être deuxièmes et donc affronter le 3e de l'autre groupe jeudi à Ostrava. Et s'ils battent les Finlandais, ils pourraient peut-être permettre à l'Autriche d'atteindre pour la première fois les quarts de finale, elle qui a battu la Finlande 3-2 à la dernière seconde du temps réglementaire et à la surprise générale.

Il faudrait pour cela que les Autrichiens (7 pts actuellement) prennent le meilleur sur les Britanniques en soixante minutes et que les Suisses en fassent de même avec les Finlandais (10 pts) en soirée. A ce moment-là, Finlnadais et Autrichiens se retrouveraient à égalité de points et c'est la confrontation directe qui qualifierait les hommes de Roger Bader.

L'enjeu est donc moindre pour les hommes de Patrick Fischer qui auront tout de même à coeur de finir sur une bonne note après cette unique défaite jusqu'ici face au Canada 3-2 dimanche soir.

/ATS