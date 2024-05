La Suisse ne doit pas sous-estimer l'Autriche

Pour son deuxième match du Championnat du monde à Prague, la Suisse affronte dimanche (20h20) l'Autriche entraînée par Roger Bader. Il faudra faire preuve de sérieux.

Sur le papier, l'Autriche ne lutte pas dans la même catégorie que la Suisse. Quand la Suisse vise le dernier carré, le voisin cherche à ne pas redescendre en deuxième division.

Et pour réussir dans cette entreprise, le sélectionneur alémanique Roger Bader, père du joueur de l'équipe de Suisse Thierry, peut compter sur une jolie délégation de joueurs évoluant en Suisse avec Benjamin Baumgartner (Berne), Vinzenz Rohrer (Zurich), Dominic Zwerger (Ambri) et Bernd Wolf (Kloten, ex-Lugano). Kilian Zündel (ex-Ambri) et Peter Schneider (ex-Bienne) connaissent également la National League.

Mais celui qui est appelé à faire la différence se nomme Marco Rossi. L'ex-junior des Zurich Lions a inscrit 21 buts et 19 assists cette saison avec Minnesota en NHL.

La dernière fois que la Suisse a dû en découdre avec l'Autriche au Championnat du monde, c'était à Bratislava en 2019 et les hommes de Patrick Fischer l'avaient emporté 4-0. Avant cette victoire, les statistiques n'étaient pas folichonnes côté suisse. A Copenhague en 2018, la victoire 3-2 est tombée en prolongation. En 2015 à Prague, l'Autriche avait surpris la sélection de Glen Hanlon 4-3 aux tirs au but. Et toujours dans la capitale tchèque mais en 2004, les deux équipes n'avaient pas su se départager (4-4).

La Suisse sait qu'elle n'a pas le droit de sous-estimer son adversaire. Face à la Norvège vendredi, elle a failli le payer cher en fin de premier tiers. Elle est avertie.

/ATS