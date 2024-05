La Suisse pour entrer dans l'histoire

La Suisse affronte la Tchéquie dimanche soir (20h20) en finale du Championnat du monde à Prague. Les hommes de Patrick Fischer veulent aller au bout de leur rêve.

Après 2013 à Stockholm et 2018 à Copenhague, les deux fois contre la Suède, la sélection helvétique va jouer pour l'or mondial face à la nation hôte. On peut même dire qu'elle jouera à l'extérieur pour la troisième fois puisqu'au Danemark, les Suédois n'avaient qu'un pont à prendre pour passer de leur pays à la capitale danoise.

Battus 5-1 en 2013, puis 3-2 tab en 2018, les Suisses vont-ils cette fois-ci franchir un palier et aller chercher ce qui serait la plus grande victoire du sport collectif du pays? La pression sera sur les Tchèques en dépit de la ferveur de toute la nation derrière eux. La sélection née en 1993 à la suite de la séparation avec la Slovaquie vise un septième titre mondial après ceux de 1996, 1999, 2000, 2001, 2005 et 2010. Elle n'a encore jamais été titrée sur son sol. La Tchécoslovaquie avait en revanche remporté l'or sur ses terres en 1947, 1972 et 1985.

La Suisse a battu les Tchèques 2-1 tab lors du tour préliminaire à l'occasion du premier match de Kevin Fiala. Mais depuis cette rencontre, la sélection de Radim Rulik a reçu le renfort de Martin Necas des Caroliona Hurricanes et de Pavel Zacha et David Pastrnak des Boston Bruins, éliminés en NHL. A 28 ans, Pastrnak est une superstar avec un salaire de 11,250 millions de dollars jusqu'en 2031. Ces deux dernières saisons, il a inscrit 113 et 110 points. En 2022/23, il avait marqué 61 buts en 82 matches.

Dans le camp suisse, dix joueurs ont connu la finale perdue de 2018: Genoni, Berra, Josi, Fora, Kukan, Fiala, Niederreiter, Haas, Scherwey et Andrighetto. Etaient présents en 2013: Josi, Niederreiter et Berra. Côté tchèque, seul Roman Cervenka faisait partie de l'équipe championne du monde en 2010. Avantage d'expérience à la Suisse. Saura-t-elle en profiter?

/ATS