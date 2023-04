La Suisse s'impose à l'usure en Lettonie

La prestation de la Suisse lors du premier de ses deux matches amicaux en Lettonie ne restera pas gravée dans les mémoires.

La sélection de Patrick Fischer aura tout de même réussi à l'emporter (5-3), grâce à une bonne fin de match.

A la Riga Arena, la Suisse a mis un tiers à entrer dans son match face à l'un de ses futurs adversaires lors du championnat du monde. Elle a concédé l'ouverture du score sur un but du Lausannois Ronalds Kenins (20e).

Sans rythme jusque-là, la partie a ensuite offert quatre buts en cinq minutes au deuxième tiers. Sur leur deuxième jeu de puissance, les hommes de Patrick Fischer sont ainsi parvenues à effacer leur retard, grâce à Tyler Moy (22e).

La bourde d'Aeschlimann

Trois minutes plus tard, Sandro Aeschlimann manquait sa relance, permettant à Filips Buncis de scorer dans le but vide. Un genou sur la glace après le 3-1 de Kaspars Daugavins (27e), la Suisse a cependant réduit immédiatement l'écart, grâce à Calvin Thürkauf, quelques instants après un temps-mort de Patrick Fischer.

Meilleure en fin de partie, la Suisse a égalisé par Tobias Geisser (47e), avant de 'tuer' une période de 1'54'' à 3 contre 5. Le second but de la soirée inscrit par Tyler Moy en supériorité numérique (53e) a permis aux Helvètes de l'emporter, Sven Senteler scellant le score dans le but vide (60e).

La revanche est prévue ce samedi dès 16h, toujours à Riga.

/ATS