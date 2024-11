La Suisse s'incline sur un coup de Salo

La Suisse a commencé la Karjala Cup par une défaite. Les joueurs de Patrick Fischer se sont inclinés 3-2 ap à Helsinki sur une réussite de Robin Salo.

Saison différente mais résultat similaire. Comme l'an dernier, l'équipe de Suisse n'a pas réussi à surprendre la Finlande chez elle. Mais contrairement à 2023, elle n'est vraiment pas passée loin.

Cette Suisse version fin 2024 semble avoir conservé les attributs de l'équipe vice-championne du monde en mai, même si on le sait, sans les joueurs de NHL et aussi tôt dans la saison, ce n'est pas pareil.

Toujours est-il que les Helvètes ont su faire le dos rond devant Stéphane Charlin pendant la première période, tout en se montrant dangereux, notamment par Theo Rochette qui a manqué un face-à-face avec Harri Säteri lors du premier vingt. Et lors du tiers médian, ils ont su tromper à deux reprises le gardien de Bienne. C'est tout d'abord le Genevois Giancarlo Chanton qui a inscrit son premier but (28e) à sa première sélection, bien aidé il faut l'avouer par Säteri qui s'est fourvoyé alors que le tir du défenseur grenat est venu de derrière la ligne de but.

Et à la 38e, c'est Fabrice Herzog qui a profité d'un rebond du puck derrière le goal pour surprendre tout le monde et doubler la mise.

Seulement on ne pouvait pas avancer que les hommes de Patrick Fischer avaient le match en mains. Parce que les Finlandais ont de l'orgueil et qu'ils possèdent dans leurs rangs quelques jolis joueurs. A la 46e, c'est le défenseur de Zurich Mikko Lehtonen qui a réduit la marque. Et à la 55e, c'est le coéquipier de Charlin à Langnau, Harri Pesonen, qui a pu égaliser.

La Suisse a bien réagi en tuant une pénalité dans les deux dernières minutes de la troisième période, mais elle n'a pas été assez prompte en prolongation lorsque Robin Salo a pu offrir la victoire à son pays.

Après un vendredi sans match, la sélection de Patrick Fischer va se frotter samedi à sa bête noire, la Suède.

