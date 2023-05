La Suisse voulait aller chercher une septième victoire

La Suisse a subi sa 1re défaite en Lettonie dans ce Mondial (4-3 ap contre la Lettonie). Les joueurs auraient bien voulu accrocher une 7e victoire et réaliser un carton plein comme l'an dernier.

'On a eu les chances, mais on commet quelques erreurs qui se paient cash sur les buts qu'on prend.' C'est un Damien Riat plutôt sérieux qui s'est présenté en zone mixte. Même si ce match avait très très peu d'enjeu (réd: hormis le classement en cas de qualification pour les demi-finales), l'équipe de Suisse n'avait pas l'intention de le prendre à la légère et de laisser les Lettons se qualifier sous prétexte qu'ils évoluaient à domicile.

'Franchement, peu importe que ce soient les Lettons et pas les Slovaques qui se qualifient, poursuit l'attaquant du LHC. Ils ont donné leur vie en face, bravo à eux. De notre côté, on doit aller de l'avant. On a mené 3-2 à cinq minutes de la fin, mais ils ont su répondre rapidement.'

Un mot que Damien Riat a beaucoup utilisé lors de son analyse d'après-match, c'est manière. Pour jouer de la bonne manière. 'On a essayé de ne pas penser au fait qu'il n'y avait pas d'enjeu et d'avoir la bonne attitude avant le quart de finale', enchaîne l'ancien joueur de Genève et Bienne.

Ce quart de finale, justement, aura lieu jeudi après-midi dans la capitale lettonne face à cette Allemagne qui n'a que peu réussi à la Suisse dans les matches à élimination directe. 'Le passé, c'est le passé et il ne faut pas y penser, conclut Damien Riat. On doit impérativement continuer sur notre lancée, et avec la qualité qu'on a dans notre équipe cela devrait passer.'

/ATS