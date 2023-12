La continuité avant tout, Fischer bientôt prolongé

Le contrat du sélectionneur de l'équipe de Suisse Patrick Fischer devrait être prolongé jusqu'en 2026. Les négociations en ce sens débuteront prochainement.

Comme le note la fédération dans un communiqué: 'L’objectif est de savoir avant les Mondiaux 2024 si, et à quelles conditions, le contrat sera prolongé.'

Ces dernières semaines, plusieurs entretiens ont eu lieu avec Patrick Fischer à propos de l’équipe nationale et de son développement sportif sur ces dernières années et en ce qui concerne le futur. 'Dans le cadre de ces discussions, nous avons également abordé de manière informelle la question du contrat qui arrive à échéance et de sa prolongation éventuelle', déclare Lars Weibel, directeur des équipes nationales.

'Les entretiens ont montré que les deux parties étaient intéressées à une prolongation du contrat et avaient l’intention de le prolonger avant les Mondiaux 2024', précise encore l'ancien gardien de Zoug, Davos et Lugano.

'Nous sommes convaincus de vouloir poursuivre le travail avec Patrick Fischer en vue des Mondiaux 2026 en Suisse, souligne encore Weibel. Les signaux positifs du National Team Committee (NTC) et du Conseil d’administration nous ont confortés à lancer concrètement le processus de prolongation du contrat. Nous estimons qu’une situation clarifiée avant le Championnat du monde apportera sérénité et stabilité pour tous les acteurs concernés, notamment pour l’équipe.'

/ATS