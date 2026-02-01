La folle remontada du Lightning

Tampa Bay a terrassé Boston au terme d'une folle remontada dimanche en NHL. Janis Moser et le Lightning se sont imposés 6-5 aux tirs au but face aux Bruins, après avoir accusé quatre buts de retard.

Menée 5-1 à la 28e minute dans ce choc entre deux des équipes en forme disputé devant 64'617 spectateurs dans le cadre des Stadium Series, la franchise floridienne est revenue à 5-4 avant même la fin du deuxième tiers. Elle a enchaîné trois buts en 'powerplay' en moins de six minutes, dont deux en 23 secondes à 5 contre 3.

C'est Nikira Kucherov, auteur de trois assists auparavant, qui a inscrit le 5-5 à la 52e, Jake Guentzel donnant la victoire à son équipe en étant le seul à trouver la faille dans la séance des tirs au but. Janis Moser n'a pas réussi de point dans cette partie, au cours de laquelle il a griffé la glace pendant 24'21.

C'est la première fois de son histoire que le Lightning s'impose après avoir accusé quatre longueurs de retard. Cette victoire, la troisième d'affilée et la 17e dans ses 19 dernières sorties, permet à Tampa Bay de rester en tête de la Conférence Est à égalité avec Carolina qui a joué deux matches de plus. Une équipe de Carolina qui a battu les Kings de Kevin Fiala 3-2 après prolongation dimanche.

