La poisse pour Reto Suri, absent longtemps

Reto Suri doit à nouveau faire une longue pause. L'attaquant de Zoug s'est encore blessé au genou à l'entraînement et sera absent pendant quatre à six mois.

A 34 ans, l'ancien joueur de Genève et Lausanne notamment prendra sa retraite à la fin de la saison.

Suri s'était déjà blessé à un genou en avril 2022 lors de l'acte V de la finale des play-off contre Zurich, ce qui l'avait contraint à une pause forcée de plusieurs mois. Zoug n'a pas communiqué la nature de sa blessure.

Suri avait déjà décidé de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison prochaine. 'J'ai beaucoup réfléchi durant l'été et j'ai décidé, avec ma famille, que ce serait ma dernière saison, a-t-il déclaré. Cette nouvelle blessure au genou arrive au mauvais moment et me touche de plein fouet, mais une opération est inévitable pour ma santé. Je vais encore une fois tout donner pour revenir sur la glace au plus vite.'

