Lammikko quitte Zurich pour la NHL

Coup dur pour les Zurich Lions. Les doubles champions de Suisse doivent composer avec le départ de leur attaquant finlandais Juho Lammikko pour la NHL et les New Jersey Devils.

Après deux titres de champion, Lammikko a décidé de retenter sa chance outre-Atlantique. Agé de 29 ans, le Finlandais avait été drafté en 2014 par les Florida Panthers (3e tour, 65e). Il a disputé trois saisons en Amérique du Nord avec les Panthers et les Vancouver Canucks.

Cette fois il rejoint la franchise des New Jersey Devils avec les Suisses Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler. Il a signé pour un an.

En vertu d'un accord avec la NHL, les joueurs de National League qui ont une clause peuvent l'activer avant le 15 juin. Lammikko possède un contrat valable avec les Zurichois jusqu'en 2028.

/ATS