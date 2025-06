Le Lausanne HC a annoncé le départ de l'attaquant finlandais Lauri Pajuniemi (25 ans). Les deux parties ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leur collaboration, selon le club vaudois.

Pajuniemi était arrivé au LHC au début de la saison dernière. L'ailier a inscrit 21 points en 41 matches lors de la saison régulière (9 buts et 12 assists) et a marqué un but en cinq rencontres lors des play-off. Son contrat courait encore jusqu'au terme de la saison 2025/26.

/ATS