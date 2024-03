Lausanne au pied du mur, Zoug prend les devants

A domicile, Lausanne a perdu l'acte V des quarts de finale de play-off de National League. Les Vaudois ont été battus 1-0 par Davos qui mène 3-2 dans la série.

39 tirs à 12 en faveur de Lausanne et une défaite 1-0. Comme tout au long de cette série, le LHC est la meilleure équipe sur la glace, mais elle ne parvient pas à concrétiser sa domination en marquant des buts. Même si le portier Sandro Aeschlimann a été très solide devant sa cage, les Vaudois ont trop souvent manqué de précision.

Il a fallu attendre la 50e pour voir le premier et unique but de la rencontre. Et c'est Davos qui l'a inscrit grâce à son top scorer Valentin Nussbaumer. Un but que les arbitres ont dû aller vérifier à la vidéo puisque le puck a juste franchi la ligne. Le LHC a poussé et Pilut a trouvé la transversale du but grison en toute fin de match.

Après un acte IV dominé par l'indiscipline, les acteurs se sont nettement mieux tenus. Mais déjà sans Almond, Bozon ni Hügli, suspendus, Lausanne a peut-être perdu son défenseur Aurélien Marti. Le solide arrière lausannois a été emmené à l'hôpital après avoir tenté de bloquer un Grison dans la bande.

Mercredi dans la cathédrale, les Lions n'auront pas d'autre choix ^que de s'imposer s'ils entendent avoir droit à un septième match décisif samedi soir à Malley.

Zoug montre les muscles

Dans l'autre quart de finale entre Zoug et Berne, ce sont les Zougois qui s'offrent deux pucks de match après leur net succès 6-2. A la Bossard Arena, les joueurs de Dan Tangnes n'ont pas manqué leur partie. Le coach de Berne Jussi Tapola avait tenté de mettre Philip Wüthrich dans les buts, mais le Finlandais a dû revoir sa copie à la 18e sur le 2-0 d'Herzog. C'est à ce moment-là qu'il a mis Reideborn.

Le gardien suédois n'a pu stopper l'hémorragie au cours du tiers médian avec deux réussites encaissées en 22 secondes à la 25e par Martschini et Michaelis. Zoug tentera de se qualifier pour les demi-finales mercredi soir dans la capitale.

/ATS