Lausanne battu par un Berne plus réaliste

Lausanne n'a guère goûté son week-end bernois en National League. Battus samedi 4-3 à Langnau, les Vaudois ont encore perdu dimanche 3-4 ap sur leur glace face au CP Berne.

Certes, les joueurs de l'entraîneur Geoff Ward ont paru plus tranchants que la veille en Emmental, mais ils ont tout de même encaissé deux buts en 22'' en première période par l'ancien Lausannois Benjamin Baumgartner et par le jeune Thierry Schild, pour son premier but de sa carrière.

Quand le Finlandais Luotto a inscrit le 3-0 en supériorité numérique (27e) et que le portier Connor Hughes est sorti après s'être blessé tout seul à la jambe gauche (32e), tout semblait définitivement mal engagé pour le LHC. Mais le défenseur suédois Lawrence Pilut a redonné de l'espoir aux Vaudois avant la fin de la deuxième période avec un doublé.

Les coéquipiers de Joël Genazzi ont tenté en vain d'arracher l'égalisation. A la 48e, Tim Bozon permettait au portier Reideborn de réussir l'arrêt de la soirée puis une poignée de minutes plus tard, Baumgartner glaçait l'ambiance avec son deuxième but de la soirée. Le but de Bozon sur une superbe passe de Rochette à la 56e activait la révolte lausannoise ponctuée par l'égalisation du Finlandais Suomela à 3'' du terme du temps réglementaire. En prolongation, un tir du poignet de Simon Moser a permis aux Bernois de s'imposer pour la première fois depuis 2019 en terres vaudoises.

Plus réalistes, les joueurs de la capitale sont repartis avec deux points, laissant les Lausannois à leurs interrogations après leur cinquième défaite au cours des six derniers matches.

