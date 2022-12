Lausanne convaincant face à Zurich, Genève-Servette giflé

Lausanne a obtenu un succès convaincant (2-0) contre les Zurich Lions en National League. En revanche, le leader Genève-Servette a été fessé sur la glace de Kloten (3-0).

Les Vaudois tiennent-ils leur succès référence sous la houlette de leur entraîneur Geoff Ward ? C'est bien possible. Face à l'un des plus sérieux prétendants au titre, les Lausannois ont réalisé un match presque parfait dans la discipline collective. Avec un Punnenovs, impérial dans ses buts, pour assurer leurs arrières, ils ont su transpercer la défense de fer des hommes de l'entraîneur Rikard Grönborg. D'abord par un des mal-aimés du début de la saison, Ronalds Kenins, qui bien lancé par Tim Bozon, a parfaitement trompé le portier Simon Hrubec (36e). Un tir du poignet insidieux de Martin Gernat 2 minutes plus tard a permis à Lausanne de se détacher.

Genève-Servette avait perdu de sa superbe entrevue la veille contre Ambri-Piotta. Les joueurs de l'entraîneur Jan Cadieux ont été largement bousculés par les Zurichois. Sans les prouesses de Robert Mayer entre les poteaux, le sort de la partie aurait été scellé plus tôt. Dario Meyer a ouvert la marque pour les néo-promus dès la 8e minute. Puis caprice du destin, c'est Keanu Derungs, cédé dans la semaine par le club genevois aux Aviateurs, qui a doublé la mise au moment où Valtteri Filppula quittait le banc des pénalités (43e). Pour la deuxième fois de la saison et une défaite 2-0 à Bienne, les Genevois n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets dans une partie.

DiDomenico chambreur

Fribourg-Gottéron file du mauvais coton. Les hommes de Christian Dubé ont concédé leur quatrième revers de rang contre Berne (2-3). Pourtant, les Romands ne menaient-ils pas 2-1 jusqu'à la 58e minute après des réussites de Sandro Schmid et David Deharnais ? De surcroît, ils se sont vus annuler deux buts après un visionnement de la vidéo. Dans cette partie disputée dans une ambiance de play-off, l'égalisation est tombée de la canne de Chris Di Domenico. Le Canadien s'est montré un brin chambreur avec son ancien public au moment de fêter sa réussite. Puis une très mauvaise pénalité de Deharnais a favorisé la réussite de Colton Sceviour tombée à 10 secondes du terme du temps réglementaire. Le voyage aller de Davos va sembler long aux Fribourgeois ce dimanche.

Battu la veille à Langnau, Bienne a retrouvé le chemin du succès face à Ajoie (6-2), qui s'est incliné pour la treizième fois de suite. Les Seelandais, qui n'évoluaient qu'à quatre étrangers, ont profité du deuxième doublé de Lucas Hischier en National League pour mater les Jurassiens.

Lugano ne parvient pas à se montrer constant. Les Tessinois perdent un match sur deux. Vainqueurs à Porrentruy vendredi, ils ont subi la loi de Rapperswil-Jona à la Resega (4-0) pour le plus large succès des Saint-Gallois au Tessin. L'ancien Luganais Sandro Zangger a ouvert la marque dès la 36e minute, puis Peter Cajka a doublé la mise (49e) pour des Lakers, qui commencent à bétonner leur place dans le top 6.

Davos s'est imposé 4-3 ap sur la glace de Zoug, qui évolue toujours en deça de ses possibilités. Andres Ambühl a marqué le but de la victoire en prolongation. Les Zougois avaient arraché le 3-3 par Tobias Geisser à la 60e avec 6 joueurs de champ.

Ambri-Piotta a battu 2-1 les Langnau Tigers.

/ATS