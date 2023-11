Lausanne enchaîne, Fribourg respire, Genève battu

Lausanne vit une bonne période en National League. Les Vaudois ont battu Bienne 2-1 pour signer une septième victoire lors des neuf derniers matches.

Et ce troisième succès d'affilée porte en partie le sceau de Kevin Pasche. Le jeune gardien, de retour après deux victoires de Punnenovs, a été irréprochable. Si Tino Kessler a offert un peu d'espoir aux siens en réduisant la marque à quatre minutes de la fin du troisième tiers en power-play à la suite d'une pénalité de Cody Almond, le gardien a repoussé les Nombreux assauts seelandais.

Selon les statistiques, Bienne a adressé 47 shoots sur la cage lausannoise. Mais tirer n'est pas gagner. Lausanne avait réagi de la meilleure des manières en utilisant parfaitement le premier power-play. 19 secondes ont suffi à Suomela pour servir Jäger qui a ouvert le score. Les Vaudois sont parvenus à doubler la mise grâce à Sekac (25e) et par la suite à tenir leurs positions devant leur gardien. Cela les maintient dans le top 6.

Fribourg se reprend

A Fribourg, même si la vie est un peu moins rose qu'en début de championnat, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur le meilleur buteur de la ligue. Complètement en feu, Marcus Sörensen traverse une période plus que faste. Passeur sur le 1-0 de son compatriote De la Rose puisque Christian Dubé avait changé ses lignes, le Suédois a ensuite inscrit le 19e but de sa saison. Et tout cela en moins de dix minutes.

Pour valider cet important succès, Samuel Walser a mis le 3-0 à la 47e et Rapperswil n'a plus trop insisté, malgré la réduction du score par Aebischer à la 58e. Ce but prive juste Reto Berra d'un blanchissage.

Genève: trop tard

A Genève, on aime la der des der, le bout du bout (du lac). Manninen a bien cru réussir deux fois le même coup: soit inscrire un but juste avant la sirène. Mais si cela a tourné du bon côté sur le 1-0 de la 20e, cela n'a pas passé pour la possible égalisation à 3-3 de la 60e. Le Finlandais a bien poussé le puck au fond, mais après le temps officiel.

Mais en avance de deux longueurs à la 35e, les Aigles auraient dû enfoncer le clou. Au lieu de ça, ils ont laissé les Bernois espérer. Et ces derniers ont frappé à trois reprises. La dernière à la 55e via Corban Knight pour le but décisif (3-2). Cette défaite laisse les Genevois à la 8e place.

Ajoie ne tient pas

Ajoie n'avait pas la tâche facile, elle ne l'est jamais pour être honnête, en recevant Zoug. Les Jurassiens ont eu le mérite de ne pas paniquer. Ce sont même eux qui ont allumé la lampe les premiers par Kevin Bozon. Ils ont même repris l'avantage par Sopa à la 18e. Seulement Zoug a trop de talent et bien qu'à 4 contre 5, les joueurs de Dan Tangnes ont marqué par Simion (49e). Puis par Biasca (53e). Puis par O'Neill (57e).

Zoug est donc leader et Zurich s'est repris en battant Ambri 5-3. Dans le dernier match, Davos a battu Kloten 4-3 ap. Les Aviateurs peuvent dire merci à Axel Simic, buteur (3-3) à 13 secondes de la fin du troisième tiers.

/ATS