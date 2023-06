Lausanne engage le défenseur suédois Pilut

Le Lausanne HC, absent des play-off la saison dernière, a engagé pour deux saisons le défenseur suédo-américain Lawrence Pilut, âgé de 27 ans.

Pilut arrive en provenance du club de AHL de Rochester, club ferme des Buffalo Sabres, avec qui il a toutefois disputé dix-sept matches la saison dernière en NHL. Ce défenseur de 1m80 pour 88 kg a fini sa formation dans le club suédois de HV 71. Il a joué cinq saisons professionnelles à HV avant de rejoindre les Sabres au cours de la saison 2018-2019. Il a disputé un total de 63 rencontres avec Buffalo.

Désigné défenseur de la saison 2017-2018 en Suède, il a également disputé le Championnat du monde 2021 avec les Tre Konors.

Avec l'arrivée de Pilut, le LHC compte désormais huit joueurs étrangers sous contrat. A Pilut s'ajoutent le défenseur suédois Christian Djoos et les attaquants Michael Raffl (AUT), Daniel Audette (CAN), Robin Kovacs (SWE), Mikka Salomäki (FIN), Jiri Sekac (CZE) et Antti Suomela (FIN).

/ATS