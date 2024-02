Lausanne fait un grand pas vers les play-off

Vainqueur sérieux 5-0 de Kloten, Lausanne a fait un grand pas vers play-off de National League. Après trois succès de suite, Fribourg-Gottéron a été surpris 5-3 par Langnau à domicile.

Les Vaudois n'ont pas fait dans la dentelle face à un adversaire en pleine déliquescence avec une quatrième défaite de rang. Dès le 3e minute, Robin Kovacs a placé Lausanne sur la voie de la victoire. Le Suédois a ensuite composé un duo détonant avec Théo Rochette. Il a d'abord inscrit le 2-0 sur un service du Canado-Suisse avant de le servir pour le 4-0.

Avec huit points d'avance sur le septième Davos que les Vaudois affrontent ce dimanche, la situation est tout de même très favorable.

Les Fribourgeois, qui ont aligné Bryan Rüegger dans les buts à la place de Reto Berra et le Canadien Thomas Grégoire en défense au lieu de Ryan Gunderson, ont livré une performance bien mièvre face à des Emmentalois loin d'être brillants. Les hommes de Christian Dubé avaient déjà perdu le premier match à domicile contre les Emmentalois. Seule éclaircie dans le camp fribourgeois le premier but en National League du défenseur Maximilian Streule, avant que ce dernier n'écope de sa deuxième pénalité de match de la saison. Gottéron n'a ainsi pas profité de la défaite du leader les Zurich Lions contre les Rapperswil-Jona Lakers (2-4) pour se rapprocher à deux points de la première place.

Pour la deuxième fois de la saison, Ajoie a battu Bienne à Porrentruy (4-2). Les Jurassiens ont profité de la venue des Seelandais pour mettre fin à une série de neuf défaites. Kyen Sopa, prêté par les GCK Lions, a été à l'ouvrage avec un doublé. Avec ce revers, les Biennois ont sans doute définitivement dit adieu à une place dans le top 6.

Lugano est allé cueillir un succès convaincant 5-1 sur la glace de Zoug en vue de la course à la qualification directe pour les play-off. Les Tessinois repassent au-dessus de la barre de la sixième place avec trois points et deux matches de plus que Davos. A Zoug, la ligne Joly - Thürkauf - Carr a été déterminante avec deux buts.

Rien ne va plus pour le CP Berne, battu pour la troisième fois de suite. Les joueurs de la capitale se sont inclinés 4-5 après prolongation contre Ambri-Piotta. Les Léventins se sont imposés grâce à un but du Suédois Tim Heed. Les Bernois sont désormais sixièmes avec trois points d'avance et deux matches de plus que Davos.

/ATS