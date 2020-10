Lausanne implacable à Zoug, Genève-Servette trop court

Le Lausanne HC a réalisé une grande performance en s'imposant 3-0 sur la glace de Zoug en National League. De son côté, Genève-Servette s'est incliné 2-1 après prolongation à Rapperswil-Jona.

Les Vaudois partagent la première place avec les Zurich Lions. Le rang n'est pas usurpé au regard de leur partie livrée face aux Zougois. La victoire porte en premier lieu la marque du gardien Tobias Stephan, phénoménal devant son ancien public. Sa prestation lui a valu un blanchissage mille fois mérité.

Les débuts de Charles Hudon ne sont pas passés inaperçus dans les rangs vaudois. Le Québécois a d'abord poussé Cory Conacher en tribune. Il a ensuite préparé le 2-0 de Gibbons d'un beau débordement et d'une passe du bout du bras. Pour terminer sur une bonne note, il a encore inscrit le 3-0 dans la cage vide en fin de rencontre. Bien sûr, le score est flatteur pour les joueurs de McTavish. Après avoir marqué le 2-0, ils se sont retrouvés méchamment pressés par les coéquipiers de Gregory Hofmann, très remuant mais pas en veine face à un tel Stephan. Un remarquable esprit collectif a permis aux Lausannois de résister à Zoug et fêter un succès sur une patinoire souvent hostile ces dernières saisons.

Décidément, Genève-Servette ne parvient pas à enchaîner deux succès de suite ou deux performances de qualité. Dans une patinoire où les Genevois ne se sont imposés qu'une fois au cours des deux dernières saisons, la soirée a tourné une nouvelle fois au cauchemar. Les flonflons de la veille lors du large succès 8-1 contre Langnau avaient disparu. Les hommes de Patrick Emond paraissaient incapables de réagir face à des St-Gallois entreprenants.

Le hold-up a pourtant paru longtemps possible pour les Servettiens après l'ouverture du score par Smirnovs à 5 contre 4 (25e). D'autant qu'ils ont réussi à passer sans encombre une période de double infériorité numérique au début de la troisième période. Mais peu après Jelovac a surpris un Descloux, pourtant excellent, d'un tir puissant dans la lucarne. En prolongation, l'inévitable Cervenka a profité d'un marquage un peu large de Winnik pour donner la victoire aux Lakers.

Après six matches, les Zurich Lions sont déjà là où on les attendait: au sommet du classement. Dans un match plus serré que le score ne l'indique (3-0), les Zurichois ont pris la mesure d'un Berne encore à la recherche de la bonne carburation. Le portier fribourgeois Ludovic a dû parer 37 tirs des joueurs de la capitale tandis que son vis-à-vis Karunen n'a été inquiété qu'à 21 reprises. Mais le réalisme des Lions matérialisé par des buts de Prassl, Geering et Hollenstein a permis d'engranger trois nouveaux points.

Les Langnau Tigers tiennent enfin leur premier succès. Les Emmentalois ont battu Ambri-Piotta 3-2 après prolongation. Le Suédois Erik Brannström a inscrit le but de la victoire après 4'49'' de temps supplémentaire.

Classement: 1. Zurich Lions 6/12 (17-13). 2. Lausanne 6/12 (17-17). 3. Fribourg-Gottéron 4/9 (13-12). 4. Zoug 4/9 (8-8). 5. Genève-Servette 5/9 (21-12). 6. Lugano 4/6 (11-7). 7. Rapperswil-Jona Lakers 5/6 (11-9). 8. Bienne 3/5 (15-9). 9. Ambri-Piotta 5/4 (6-15). 10. Berne 4/3 (6-9). 11. Langnau Tigers 4/3 (10-20). 12. Davos 2/0 (5-9).

/ATS