Lausanne lance parfaitement l'année 2025

Lausanne a parfaitement lancé son année 2025. Les Lions vaudois ont dominé Kloten 5-1 jeudi dans leur patinoire pour signer une cinquième victoire de rang en National League.

Les Lausannois ne peuvent regretter qu'une seule chose de cette reprise réussie et marquée par le retour au jeu de leur capitaine Michael Raffl: la réduction du score des Aviateurs en fin de match, qui a empêché Kevin Pasche de signer un quatrième blanchissage de rang à domicile. Le gardien du LHC n'avait plus encaissé de but depuis le mois de novembre devant son public et une défaite contre Davos (6-2).

Un but anecdotique, car les hommes de Geoff Ward avaient plié l'affaire lors du tiers médian en frappant quatre fois en un peu plus de dix minutes. Lukas Frick, Théo Rochette (à 5 contre 4), Ahti Oksanen et Antti Suomela (à 5 contre 4) ont trompé le portier zurichois Sandro Zurkirchen, remplacé par Ludovic Waeber après le deuxième thé.

Le LHC a profité de son power-play parfaitement huilé pour ajouter deux buts supplémentaires dans le troisième tiers (Aksonen encore, puis Damien Riat). Et ainsi prendre trois points d'avance en tête du classement sur Zurich, qui se déplace vendredi chez le vainqueur de la Coupe Spengler, Fribourg.

