Lausanne remporte un match capital

Lausanne a réussi la passe de trois succès consécutifs à l’extérieur. Après leurs succès à Fribourg (samedi) et à Davos (mardi), les hommes de Geoff Ward l’ont emporté à Kloten (3-2 aux tirs au but).

Dans ce match importantissime dans la lutte pour les pré-play-off, les Aviateurs ont ouvert la marque sur power-play grâce à Arttu Ruotsalainen (10e). Le LHC n’a pas eu le temps de douter, Guillaume Maillard égalisait dès la 14e minute, après une entrée de zone en pleine vitesse de Tim Bozon. Quelques 59 secondes plus tard, Matteo Nodari déviait dans son propre but, un centre de Damien Riat.

Dominateurs dans la première moitié du tiers intermédiaire, les Vaudois se faisaient surprendre sur un mouvement collectif conclu par Dario Meyer (32e). Aux tirs au but, seul Damien Riat a fait mouche, offrant un deuxième point au LHC.

Bienne confirme dans son antre

Dans l’unique derby romand de la soirée, Bienne a confirmé qu’elle était bien la meilleure équipe de National League à domicile (2,2 points de moyenne). Les Seelandais ont pris le dessus (3-0) sur un Fribourg-Gottéron qui n’aura glané que 3 points contre les Biennois, cette saison.

En panne d’efficacité en power-play depuis 14 rencontres (2 buts marqués en 32 occasions), Bienne a cette fois-ci fait la différence à 5 contre 4 grâce à Jere Sallinen (16e) et à Mike Künzle (27e). Entre ces deux réussites, Yanick Stampfli (24e) y est allé de son deuxième but de la saison. Même 98 secondes disputées à 5 contre 3 n’auront pas permis aux Fribourgeois de sauver l’honneur.

Genève Servette battu

Le leader Genève-Servette a obtenu son 98e point de l'exercice, à Lugano. Dans une partie où les Tessinois ont davantage cadré leurs tirs (41-24), les Genevois ont mené 2-1 puis 3-2, dans le tiers médian, sans parvenir à faire le break. Dans une partie où les deux équipes auront eu leurs chances de l'emporter, Genève-Servette aura scoré sur deux de ses trois jeux de puissance. Au terme d'une série de tirs au but de très haut niveau (9 buts marqués en 14 tentatives), Lugano l'a finalement emporté via un tir décisif de Markus Grandlund (4-3 aux tirs au but).

Ajoie sans Hazen ni Devos

Privé pour la première fois depuis leur arrivée dans le Jura en 2015, Jonathan Hazen (suspendu) et Philip-Michaël Devos (blessé) n'ont pas pu tenir leur place. Ajoie a néanmoins rendu un fier service au LHC en battant les Langnau Tigers (1-0). Le but de Guillaume Asselin (36e) a été décisif dans ce duel entre les deux derniers de la classe. Damiano Ciaccio a fêté le premier blanchissage du HCA, depuis le début de la saison.

Davos obtient deux points

Toujours au Tessin, Ambri-Piotta a réalisé une bien mauvaise opération dans la bataille pour la 10e place avec sa défaite 3-4 après prolongation contre Davos. Le bourreau des Léventins se nomme Denis Rasmussen, auteur d'un doublé (43e et 64e). Ambrì-Piotta aura galvaudé 4 minutes de supériorité numérique en fin de temps réglementaire.

Dans l’ultime rencontre de la soirée, Rapperswil s’est facilement défait de Berne (6-2). A domicile, les Saint-Gallois ont gagné 8 de leurs 9 matches en 2023.

