Lausanne renoue avec la victoire, Genève se contente d'un point

Lausanne a renoué avec la victoire lors de la soirée de National League. Un succès 1-0 sur Bienne, alors que Genève a dû se contenter d'un point en s'inclinant 2-1 ap contre le leader Davos.

Pour les hommes de Geoff Ward, cette partie relevait d'une certaine importance. Il fallait en effet mettre fin à une série négative de trois défaites de rang, mais aussi prendre une revanche après la fessée reçue (6-1) à Bienne voici plus d'une semaine.

Dans une rencontre où les défenses ont pris le pas sur les attaques, les 9000 spectateurs ont dû attendre la 23e et un lancer victorieux de Lauri Pajuniemi pour avoir droit à un but. Lausanne, avec Oksanen et Glauser de retour, n'a pas ménagé ses efforts avec 40 tirs sur un excellent Harri Säteri. Les Seelandais eux se sont montrés plus discrets avec 21 lancers. Cela a permis à Kevin Pasche de soigner ses statistiques en s'offrant un cinquième blanchissage cette saison.

Et pourtant Martin Filander a donc pu finalement compter sur leur top scorer Toni Rajala, après que le recours biennois contre la suspension de deux matches pour avoir touché un officiel eut été accepté.

Ce succès permet au LHC de récupérer la troisième place avec 49 points. Bienne fait lui du surplace au 7e rang avec 37 unités.

Genève, un point c'est tout

Il n'a pas manqué grand-chose aux Genevois pour signer un cinquième succès consécutif. Il n'aurait sans doute pas fallu que Vincent Praplan aille sur le banc des pénalités en fin de troisième tiers pour une canne dans le visage d'un davosien.

Car même si Stransky a inscrit le 2-1 décisif à 4 contre 4 en prolongation, les joueurs de Jan Cadieux venaient de retrouver leur homme puni sur la glace.

Sans Teemu Hartikainen, revenu mardi en Coupe d'Europe mais à nouveau blessé, le coach grenat a dû faire avec. Heureusement, il a pu aligner six étrangers avec Raanta aux buts, Lennström et Vatanen en défense, et Granlund, Manninen et Palve en attaque.

Manninen s'est d'ailleurs signalé avec son 11e but de l'exercice à la 11e en power-play, mais cela n'a pas suffi. Tambellini a pu égaliser à la 44e et Stransky offrir le deuxième point à sa formation.

