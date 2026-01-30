Lausanne signe un important succès à Zoug en vue du top 6

Lausanne a fait un pas important vers la qualification pour les play-off de National League en s'imposant 4-1 à Zoug. Côté romand, Fribourg a encore gagné, tandis que Bienne et Ajoie ont perdu.

Les Lions aiment décidément affronter les Taureaux, qu'ils avaient écrasés 7-0 pour leur première sortie de l'année 2026. Depuis, le LHC s'est enfoncé dans une mini-crise, enchaînant les défaites et se montrant incapables de remporter un match dans le temps réglementaire.

Cette victoire en Suisse centrale, acquise grâce à des buts d'Oksanen (2e), Douay (30e), Czarnik (58e) et Brännström (59e), a donc non seulement le mérite de remettre le LHC sur les rails, mais également d'accentuer l'écart avec les prétendants au top 6. Le LHC compte neuf points d'avance sur le 7e Rapperswil, alors que chaque équipe a encore six ou sept matches à jouer.

Et de neuf pour Fribourg

A domicile, Fribourg-Gottéron est de son côté venu à bout de Kloten en prolongation (3-2). Il s'agit de la neuvième victoire consécutive des Dragons, devenus inarrêtables depuis leur défaite à Lugano le 3 janvier.

Les Aviateurs ont toutefois offert une belle résistance en égalisant à deux reprises, après l'ouverture du score de Yannick Rathgeb et le 2-1 de Jeremi Gerber. Henrik Borgström a finalement libéré le public fribourgeois après 76 secondes d''overtime'.

Avec cette victoire, Fribourg a d'ailleurs officiellement composté son billet pour les play-off. Les joueurs de Roger Rönnberg peuvent tranquillement envisager la fin de la saison régulière, eux qui disputeront cinq de leurs six derniers matches à l'extérieur.

Bienne stoppé par le 'Z'

Double champion en titre, Zurich a poursuivi sa montée en puissance à l'approche des séries finales en s'imposant 5-1 à Bienne. C'est un coup d'arrêt pour les Seelandais et leur nouvel entraîneur Christian Dubé, vainqueurs lors de leurs deux dernières sorties.

Bienne a pourtant commencé sur les chapeaux de roue en ouvrant la marque après seulement 51 secondes, via Petr Cajka. Le 'Z' a égalisé juste avant la première pause et deux jeux de puissance lui ont permis de s'échapper dans le tiers médian, avant qu'il n'ajoute deux autres buts en fin de match.

Onzième avec 58 points, le vice-champion de 2023 est encore dans la course pour le top 10, synonyme de play-in, d'autant plus que Berne (9e, 62 pts) s'est incliné face au leader Davos (2-1) et que Langnau (10e, 61 pts) n'a pas joué vendredi. Mais les Biennois devront impérativement engranger des points dimanche à Kloten.

Le HC Ajoie est de son côté rentré dans le rang. La lanterne rouge, qui avait remporté quatre matches sur cinq avant de s'incliner devant Bienne mardi, a cédé à domicile contre Rapperswil. Menés 3-0, les Jurassiens ont réagi trop tardivement dans le troisième tiers-temps et ont fini battus 5-2.

/ATS