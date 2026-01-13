Ldc: Zoug battu par Lulea lors de la demi-finale aller

Zoug s'est incliné à domicile 3-2 lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions face ...
Ldc: Zoug battu par Lulea lors de la demi-finale aller

Ldc: Zoug battu par Lulea lors de la demi-finale aller

Photo: KEYSTONE/EPA/URS FLUEELER

Zoug s'est incliné à domicile 3-2 lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions face à Lulea. Les hommes de Michael Liniger se sont réveillés trop tard pour espérer mieux.

L'équipe de Suisse centrale, qui reste sur cinq défaites d'affilée en 2026 en National League, n'est pas parvenue à se rassurer contre une formation elle aussi à la peine dans le championnat suédois, où elle pointe à la 7e place. Zoug devra batailler afin d'obtenir son ticket pour la finale lors du match retour du 20 janvier prochain en Suède.

Les Suédois, vainqueurs de l'édition 2014-2015 de la Ligue des champions, ont réussi à tromper le portier Leonardo Gennoni grâce à Heikki Liedes à la 18e. Auteur de sept buts en National League cette saison, le capitaine Jan Kovar a égalisé en supériorité à la 30e.

À quatre contre cinq, Lulea est parvenu à prendre l'avantage par Isac Hedqvist sur une faute d'Andreas Wingerli (32e) puis par Benjamin Tardif à la 35e. Tomas Tatar est parvenu à ramener Zoug à 3-2 en power-play à la 48e, mais le meilleur compteur de l'équipe suisse Dominik Kubalik (52e) puis Wingerli (58e) ont manqué l'égalisation devant le portier suédois Joel Lassinantti en fin de rencontre.

/ATS
 

