Le CP Berne renforce sa défense

Le CP Berne réagit aux blessures qui ont affaibli sa défense. Ville Pokka et Marco Maurer débarquent respectivement en provenance de Bienne et de Genève-Servette, annoncent les Ours.

Le champion olympique et champion du monde finlandais restera jusqu'à la fin janvier à Berne, qui possède une option de prolongation jusqu'au terme de la saison. Marco Maurer est quant à lui prêté jusqu'à fin décembre.

Julius Honka, un défenseur au profil plutôt offensif, quitte en revanche provisoirement Berne. Le Finlandais rejoint le GSHC, également sous forme de prêt, jusqu'à fin décembre.

/ATS