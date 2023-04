Le GSHC efface son break de retard face à Bienne

Genève a égalisé à 2-2 dans la finale des play-off de National League.

Les Aigles se sont imposés 3-2 à Bienne lors du quatrième acte grâce à un doublé de Marc-Antoine Pouliot. Ils récupèrent donc l'avantage de la glace.

On aime dire que la même technique ne marche pas deux fois contre un chevalier aguerri. Genève a pourtant réussi à l'emporter dans le Seeland en faisant du copier-coller, avec Alessio Bertaggia et Marc-Antoine Pouliot en maîtres du CTRL C/CTRL V.

On lance l'ailier qui entre dans la zone avec de la vitesse avant de servir le centre qui trouve la lucarne: le schéma a le mérite d'être limpide. Les hommes de Jan Cadieux l'ont fait à la 19e et, surtout, à la 51e pour prendre un avantage décisif. Et surtout, ils l'ont répété 59 secondes après le 2-2 biennois!

Ce sont d'ailleurs les Biennois qui ont été les premiers à mettre le nez à la fenêtre dans cette partie. Après quatre minutes, Robert Mayer avait transpiré à deux reprises. Et puis à la 7e, c'est Tino Kessler qui a débloqué la situation. Touché par Roger Karrer lors de l'acte III, l'attaquant seelandais a prouvé qu'il n'avait pas de séquelles de ce contact à la tête.

Quelques minutes plus tard, c'est Jere Sallinen qui s'est procuré une bonne chance repoussée par Mayer. Genève s'est ensuite montré le plus entreprenant. Et à la 19e, Pouliot, parfaitement servi par Bertaggia, a pu niveler la marque.

A noter que quelques minutes plus tôt, Marco Maurer avait été renvoyé au vestiaire pour un comportement anti-sportif envers les officiels. Déjà sanctionné d'une pénalité de match rétroactive après le premier match, le numéro 47 sera suspendu samedi.

Un but biennois justement annulé

Mais ce coup du sort n'a pas franchement déstabilisé les Aigles. Bien au contraire même puisqu'à la 24e et alors qu'ils évoluaient à 4 contre 5, les Grenat ont pu prendre les devants grâce à Daniel Winnik. Mais une immense partie du mérite revient à Tanner Richard, qui a 'forechecké' comme un fou et a fini par récupérer le puck sur une crosse seelandaise.

Après avoir eu une excellente chance d'égaliser à la 30e, les joueurs d'Antti Törmänen pensaient pouvoir se congratuler quelques secondes plus tard. Mais le but de Froidevaux a été annulé à la suite d'une obstruction sur le gardien. L'égalisation est finalement tombée à la 50e de la canne de Toni Rajala. Mais Pouliot a eu l'idée d'éteindre toute forme de momentum bernois avec son 3-2.

Un acte V crucial

La série retourne maintenant aux Vernets samedi pour un acte V qui s'annonce crucial. Et une chose est désormais certaine, il y aura un sixième match mardi à Bienne.

/ATS