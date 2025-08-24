Le GSHC engage le défenseur tchèque Jan Rutta

Genève-Servette a annoncé lundi l'arrivée d'un nouveau renfort de choix. Le défenseur international tchèque Jan Rutta débarque en effet aux Vernets.

Jan Rutta (1m90, 100 kg) a signé un contrat de deux ans avec le GSHC, précise ce dernier. Il a remporté deux Coupes Stanley sous le maillot du Tampa Bay Lightning (2020, 2021), et faisait partie de l'équipe de Tchéquie sacrée championne du monde en 2024 grâce à un succès en finale face à la Suisse.

L'expérimenté défenseur (35 ans), qui portera le no 44 à Genève, évoluait depuis 2017 en Amérique du Nord. En NHL (466 matches joués au total, pour 109 points), il a porté successivement les couleurs de Chicago, Tampa Bay, Pittsburgh et San José.

/ATS