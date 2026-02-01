Le HCC remporte la dernière National Cup face à Sierre

Le HC La Chaux-de-Fonds a remporté la National Cup en battant le HC Sierre dimanche en prolongation ...
Le HCC remporte la dernière National Cup face à Sierre

Photo: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Le HC La Chaux-de-Fonds a remporté la National Cup en battant le HC Sierre dimanche en prolongation (5-4). Devant leur public, les Abeilles ont conservé leur trophée au terme d'un scénario dingue.

Les deux meilleures équipes de Swiss League se sont rendu coup pour coup dans l'ultime finale de la compétition. Cette Coupe disputée sans les clubs de National League disparaîtra en effet du calendrier dès la saison prochaine.

Les Chaux-de-Fonniers ont mené 1-0, 2-1 puis 3-2 mais ont vu à chaque fois leurs rivaux valaisans revenir au score. Ces derniers, entraînés par Chris McSorley, ont même pris l'avantage à la 57e minute, mais Anthony Huguenin est allé chercher les prolongations quelques instants plus tard (59e, 4-4).

Huguenin le sauveur

Et après six minutes d'une prolongation disputée à 5 contre 5, ce même Huguenin a marqué le 5-4 d'un nouveau maître tir de la ligne bleue. L'ancien défenseur de Langnau aura été le sauveur des Mélèzes.

Dauphin de Sierre en Swiss League, le HCC envoie donc un message fort avant les play-off. Le départ de Louis Matte et l'arrivée de Teppo Kivelä a semble-t-il donné un nouveau souffle aux Abeilles.

/ATS
 

