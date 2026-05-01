Le Team Canada ne sera pas à la Coupe Spengler

La Coupe Spengler 2026 se déroulera sans le Team Canada. Comme l'ont annoncé les organisateurs ...
Le Team Canada ne sera pas à la Coupe Spengler

Le Team Canada ne sera pas à la Coupe Spengler

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

La Coupe Spengler 2026 se déroulera sans le Team Canada. Comme l'ont annoncé les organisateurs vendredi, aucun accord n'a pu être trouvé avec Hockey Canada concernant la prolongation du contrat.

A l’expiration du contrat à long terme en vigueur, les deux parties avaient souhaité redéfinir les conditions sportives et économiques. Ces négociations ayant pris plus de temps que prévu et d’autres participants potentiels ayant besoin de sécurité dans la planification pour des raisons organisationnelles, le comité a décidé, en concertation avec les Canadiens, d'organiser le tournoi 2026 sans l'équipe 16 fois vainqueure.

Depuis 1984, le Team Canada fait partie intégrante du raout de fin d'année et attire un large public. Il ne s’agit toutefois pas d’un adieu définitif puisque les deux parties restent en contact afin de permettre un retour dans les années à venir.

Quatre des six participants de la 98e édition de la Coupe Spengler sont désormais connus. Outre le HC Davos, hôte et tenant du titre, les Langnau Tigers, le club suédois de Frölunda ainsi que les U.S. Collegiate Selects, finalistes surprise de l'année dernière, se disputeront la victoire finale.

/ATS
 

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