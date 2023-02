Le magnifique samedi de Nico Hischier

Un premier match à 4 points avec en prime son 100e but en saison régulière: Nico Hischier a vécu samedi à Pittsburgh sans doute la plus belle journée de sa carrière.

Avec ses deux buts et ses deux assists, le capitaine a été, bien sûr, le grand artisan du succès 5-2 de New Jersey face aux Penguins de Sidney Crosby. Il a mis fin de la plus belle des manières à une période creuse avec neuf matches sans marquer et un seul assist lors des sept derniers. 'Il faut toujours s'accrocher, lâche le Valaisan. Il est évident que je n'oublierai jamais ce 100e but.'

Il l'a inscrit à la 39e à quatre contre cinq sur un service délicieux de Yegor Sharangovich pour permettre aux Devils de mener 3-1. Le 101e est tombé à 2'04'' de la sirène dans la cage vide pour sceller le score et pour comptabiliser désormais 51 points (23 buts/28 assists).

Kevin Fiala enchaîne

Comme Nico Hischier, Kevin Fiala a obtenu la première étoile. Le meilleur compteur suisse de la NHL a signé un deuxième match à 3 points avec Los Angeles en l'espace de 24 heures. Après son but et ses deux assists contre Anaheim, Kevin Fiala a inscrit deux goals et a délivré une passe décisive lors de la victoire 6-5 au shootout face à Arizona. Il totalise désormais 61 points (21 buts/40 assists) au sein d'une équipe qui n'a pas été loin de commettre une faute professionnelle samedi.

Les Kings menaient, en effet, 5-1 après le premier tiers avant de perdre le fil et de permettre aux Coyotes de cueillir un point au terme d'une improbable remontada. Janis Moser a inscrit son 21e point de l'exercice avec un assist sur le 5-4. Même si Arizona ne tient pas les premiers rôles, le défenseur biennois livre, lui aussi, une très belle saison.

Celle de Pius Suter devient également de plus en plus aboutie. Le Zurichois témoigne d'une efficacité retrouvée. A Seattle où Detroit s'est incliné 4-2 pour connaître la défaite après cinq victoires de rang, Pius Suter a marqué le 1-1 pour son troisième but en quatre matches.

