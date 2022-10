Le retour gagnant de Kevin Fiala

Kevin Fiala a réussi un retour gagnant à Saint-Paul ! Le Saint-Gallois a ouvert son compteur de la plus belle des manières sous ses nouvelles couleurs de Los Angeles.

Face à Minnesota, l'équipe pour laquelle il avait inscrit 79 buts en 215 matches, Kevin Fiala a marqué un goal et a délivré deux assists dans une rencontre remportée... 7-6 par les Kings. Battu 7-3 par les Rangers jeudi soir, le Wild a, ainsi, concédé 14 buts lors de ses deux premiers matches de la saison.

Kevin Fiala a inscrit le 5-3 en power play à la 30e. Il avait auparavant été impliqué sur l'ouverture du score d'Adrian Kempe à la 5e et sur le 3-0 de Drew Doughty à la 12e. Il a formé avec Anze Kopitar et Adrian Kempe une première ligne fort percutante pour offrir aux Kings un premier succès cette saison.

Un bilan de -3 pour Josi et Hischier

Nino Niederreiter a également trouvé le chemin des filets samedi. El Nino a inscrit son quatrième but de la saison lors de la défaite 5-1 de Nashville à Dallas. Déjà battus par les Stars deux jours plus tôt, les Predators n'ont pas vraiment eu voix au chapitre, à l'image de Roman Josi crédité d'un bilan de -3.

Nico Hischier a accusé ce même bilan de -3 pour son premier match de la saison. Blessé à la cheville en début de semaine, le Valaisan n'a pas pu empêcher la défaite 5-2 à domicile de New Jersey face à Detroit. A noter que Jonas Siegenthaler a été crédité d'un assist sur l'ouverture du score de New Jersey par Dougie Hamilton à la 5e.

La saison débute également très mal pour Janis Moser et Arizona, battus 6-3 à Boston pour une deuxième défaite en deux matches. On a peur qu'elle tourne même déjà au cauchemar pour Timo Meier et San Jose. Après les deux défaites concédées à Prague face à Nashville, les Sharks ont essuyé un quatrième revers. Sur leur glace, ils se sont inclinés 5-2 devant Chicago après avoir pourtant mené 2-0 à l'issue de la première période...

