Les Blues de Pius Suter renversent les Oilers

Les Blues de Pius Suter ont cueilli un précieux succès vendredi en NHL. St. Louis a battu Edmonton ...
Les Blues de Pius Suter renversent les Oilers

Les Blues de Pius Suter renversent les Oilers

Photo: KEYSTONE/AP/Kyusung Gong

Les Blues de Pius Suter ont cueilli un précieux succès vendredi en NHL. St. Louis a battu Edmonton 3-2 après prolongation, grâce notamment à un but de son centre zurichois.

Menés 2-0 à 10'04 de la fin du temps réglementaire après un but de la superstar d'Edmonton Connor McDavid, les Blues ont renversé une situation des plus compromises. Ils ont ainsi pu signer un sixième succès dans leurs sept dernières sorties.

C'est Pius Suter qui a sonné la révolte pour les Blues. L'international suisse a réussi son 10e but de la saison - et son 21e point - en reprenant à bout portant une superbe passe de Jonathan Breggren pour le 2-1 à la 53e minute.

St. Louis a égalisé à 2-2 à 3'46 de la fin du troisième tiers, avant de forcer la décision à 9'' de la fin de la période supplémentaire grâce à un but de Robert Thomas. Les Blues (64 points en 66 matches) restent ainsi à cinq longueurs de la 8e et dernière place disponible pour les play-off dans la Conférence Ouest.

/ATS
 

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