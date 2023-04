Les Bruins en grands favoris, les Devils parmi les outsiders

Boston s'avance en immense favori dans les play-off de NHL qui démarrent dans la nuit de lundi à mardi.

Les Celtics ont survolé les débats en saison régulière, cumulant 135 points en 82 matches. Côté suisse, les regards seront avant tout braqués sur les jeunes Devils et leur colonie helvétique.

La quête du Presidents' Trophy n'offre absolument aucune garantie. Tampa Bay en avait d'ailleurs fait l'amère expérience en 2018/19: impressionnant vainqueur de la phase préliminaire avec 128 points, le Lightning avait échoué dès le 1er tour des séries finales, balayé 4-0 par Columbus.

La franchise floridienne s'est parfaitement rattrapée depuis, remportant deux Coupes Stanley consécutives avant d'être stoppée en finale au printemps 2022 par l'Avalanche du Colorado. Mais on ne veut pas avoir à se montrer aussi patient du côté de Boston, où on a bien l'intention de capitaliser immédiatement pour mettre fin à une disette de douze ans.

Pastrnak en leader offensif

Les Bruins s'appuient sur un effectif pléthorique, emmené par le 'sniper' tchèque David Pastrnak (113 points, dont 61 buts), les vétérans Brad Marchand et Patrice Bergerin ou le solide défenseur suédois Hampus Lindholm (meilleur différentiel de la Ligue, +49). Ils peuvent aussi compter sur deux portiers de très haut niveau avec Linus Ullmark (93,8% d'arrêts) et Jeremy Swayman (92%).

Boston attend donc une Coupe Stanley depuis 2011, année de son sixième sacre obtenu aux dépens des Vancouver Canucks. Depuis, les Bruins ont échoué à deux reprises en finale, en 2013 face à Chicago et en 2019 face à St. Louis. Ils restent qui plus est sur une élimination subie dès le 1er tour des play-off, face aux Carolina Hurricanes (4-3 dans la série).

Mais le vent a tourné depuis. Jim Montgomery est arrivé sur le banc, insufflant un esprit conquérant qui a permis aux Bruins de battre les records de points et de victoires (65) sur une saison régulière. La franchise du Massachusetts doit concrétiser, et son 1er tour face à des Florida Panthers contraints de batailler (presque) jusqu'au bout pour leur place en play-off aura valeur de test.

Les Devils un peu tendres?

Pour les Boston Bruins, la concurrence s'annonce de toute manière particulièrement rude dans leur propre Conférence. Deuxièmes et troisièmes à l'Est avec respectivement 113 et 112 points, les ambitieux Carolina Hurricanes et les New Jersey Devils affichent un bilan plus flatteur que la meilleure formation de la Conférence Ouest, les Vegas Golden Knights (111 points).

Les Devils retrouvent les play-off pour la première fois depuis la saison 2017/18, la première de leur capitaine Nico Hischier en NHL. Brillant en attaque (80 points, son record, avec un différentiel de +33), solide sur le plan défensif, le centre valaisan symbolise parfaitement la montée en puissance de son équipe: New Jersey a cumulé 49 points de plus que durant l'exercice 2021/22!

Emmenée par la star de 21 ans Jack Hughes (99 points), la franchise de Newark a déjoué tous les pronostics jusqu'ici. Mais la jeunesse de son effectif, synonyme d'inexpérience, pourrait bien s'avérer rédhibitoire en play-off. Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler - voire Akira Schmid - devront en tout cas sortir le grand jeu au 1er tour face aux éternels rivaux des Devils, les New York Rangers.

Colorado pour un doublé

La majorité des Suisses présents dans ces play-off évolue du côté de Newark. Mais c'est probablement Denis Malgin qui a de quoi se montrer le plus ambitieux, même s'il a manqué sur blessure le dernier match de la saison régulière. Le Soleurois s'est fait une place au sein de l'Avalanche du Colorado, qui a les moyens de défendre victorieusement la Coupe Stanley conquise l'an dernier.

L'absence du capitaine Gabriel Landeskog, qui a manqué toute la saison sur blessure, ne semble pas trop perturber l'équipe de Denver. Portée par Nathan MacKinnon (111 points en saison régulière) et Mikko Rantanen (105), celle-ci se frottera au 1er tour au Kraken de Seattle, qui jouera la première série de sa courte histoire.

Un autre Helvéte n'entame pas ces play-off dans les meilleures dispositions: Kevin Fiala. Le St-Gallois a manqué 13 des 16 derniers matches des Kings, qui défieront au 1er tour les Oilers de Connor McDavid. Dernier Helvète engagé dans ces séries, Nino Niederreiter affiche en revanche la forme sous le maillot des Jets. Ceux-ci font également figure d'outsiders, face aux Vegas Golden Knights.

