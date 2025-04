Les Devils au bord du précipice

Les 'Swiss Devils' sont au bord du précipice. Battu 5-2 dimanche à domicile, New Jersey est désormais mené 3-1 dans le quart de finale de la Conférence Est de NHL qui l'oppose aux Carolina Hurricanes.

Timo Meier et Nico Hischier ont pourtant brillé dans cette partie. L'attaquant appenzellois a signé son premier but dans ces play-off pour permettre aux Devils de recoller à 3-2 à la 28e minute, après avoir été crédité d'une mention d'assistance sur le 3-1 marqué par son capitaine valaisan (3e but dans la série) à la 23e.

Mais le mal était déjà fait. Emmenés par Andrei Svechnikov (3 buts), les Hurricanes ont survolé les débats pendant un peu plus d'un tiers pour mener 3-0 après 20'42, alors que les Devils n'avaient jusque-là cadré que 4 tirs. Et Carolina a maîtrisé son sujet après le 3-2, inscrivant le 4-2 à la 55e et le 5-2 à la 57e dans une cage vide.

'Etre menés 3-0 par cette équipe-là n'était pas dans nos plans. Nous devons donc être bien meilleurs que cela (dans notre entame de match)', a lâché Nico Hischier, cité sur le site de la NHL. 'Nous n'avons pas encore perdu la série. Nous devons juste aller là-bas, gagner un match à l'extérieur (réd: mardi) et ramener la série ici. C'est tout ce que j'ai à l'esprit en ce moment.'

A l'Ouest, les Kings de Kevin Fiala ont manqué l'opportunité de prendre le large face aux Oilers. Los Angeles s'est incliné 4-3 après prolongation dimanche à Edmonton, où les Kings ont mené 3-1 à la 28e après que Fiala avait marqué son 3e but dans la série. Un doublé d'Evan Bouchard puis une réussite de Leon Draisaitl à 5 contre 4 après 18'17 en 'overtime' ont permis aux Oilers de renverser la table et d'égaliser à 2-2 dans la série.

