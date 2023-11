Les Devils gagnent sans Hughes ni Hischier

Les absences conjuguées de Nico Hischier et Jack Hughes n'ont pas empêché les Devils de s'imposer dimanche à Chicago en NHL.

New Jersey a cueilli une quatrième victoire dans ses cinq derniers matches en dominant les Blackhawks de Philipp Kurashev 4-2.

Touché au haut du corps vendredi à St. Louis, Jack Hughes (20 points en 10 parties cette saison) a rejoint à l'infirmerie Nico Hischier, resté à Newark durant le 'road trip' de quatre matches des Devils. Privé de ses deux meilleurs centres, New Jersey a pu compter sur Vitek Vanecek (32 arrêts) pour forcer la décision dimanche.

Les Suisses ne se sont pas illustrés dans cette rencontre. Timo Meier est resté 'muet' - malgré cinq tirs cadrés -, tout comme son coéquipier chez les Devils Jonas Siegenthaler. Brillant la veille face à Florida (3 points), l'attaquant bernois des Blackhawks Philipp Kurashev n'a plus non plus inscrit de point.

A noter par ailleurs que les Golden Knights ont subi dimanche leur première défaite dans le temps réglementaire de la saison, la deuxième au total en treize matches. Vegas s'est incliné 4-2 sur la glace des Ducks d'Anaheim, qui ont cueilli leur sixième victoire d'affilée après avoir été menés 2-0 à l'issue du deuxième tiers.

