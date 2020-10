Les Devils misent sur Corey Crawford

Les New Jersey Devils de Nico Hischier ont enrôlé un nouveau gardien.

La franchise NHL de Newark a engagé pour deux ans Corey Crawford, vainqueur de deux Coupes Stanley avec Chicago, après s'être séparée du portier américano-suisse Cory Schneider.

Sacré en 2013 et en 2015 avec les Blackhawks, Corey Crawford (35 ans) touchera un salaire de 3,6 millions de dollars en 2020/2021 et de 4,2 millions en 2021/2022. Le Canadien n'a pas porté d'autre maillot que celui de Chicago depuis ses débuts en NHL en 2005/2006.

Corey Crawford devrait être en concurrence avec Mackenzie Blackwood (23 ans), à qui un nouveau contrat a été proposé. Les Devils ont en revanche placé Cory Schneider en ballottage afin de racheter les deux derniers de son contrat qui vaut 6 millions par an. Ils n'ont pas non plus conservé le défenseur zurichois Mirco Müller.

/ATS