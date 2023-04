Les Devils ne parviennent pas à conclure en 6 matches

Les Devils devront disputer un match no 7 lundi à Newark dans le 1er tour des play-off de NHL qui les oppose aux Rangers. Le capitaine Nico Hischier et ses équipiers ont été battus 5-2 samedi au Madison Square Garden.

New Jersey a pourtant ouvert la marque à la 12e minute dans la mythique salle new-yorkaise. Mais les Rangers ont égalisé à 25'' de la première sirène avant de marquer deux fois dans le deuxième comme dans le troisième tiers pour mener 5-1 à la 53e.

Impérial dans les trois matches précédents avec 80 arrêts sur 82 tirs et un blanchissage lors de l'acte V, Akira Schmid est redescendu de son nuage. Le jeune portier bernois (22 ans) a été remplacé après avoir encaissé cinq buts sur les 29 tirs cadrés par les Rangers.

Nico Hischier a quant à lui signé son 4e assist de la série sur le 5-2 marqué à 6 contre 4 à 4'48'' de la fin du match, alors que Timo Meier (0 point dans la série) et Jonas Siegenthaler n'ont pas inscrit leur nom au tableau des compteurs.

Les Kings éliminés malgré un brillant Fiala

Kevin Fiala a brillé samedi sous le maillot des Kings, en vain puisque Los Angeles est tombé en six matches face à Edmonton. L'attaquant saint-gallois a réussi un but et deux assists dans une partie perdue 5-4 face aux Oilers, qui ont marqué le 5-4 à 3'03'' de la fin du troisième tiers. Il termine la série avec 6 points, en ayant manqué les trois premiers actes sur blessure.

A noter par ailleurs que les Maple Leafs ont remporté une série de play-off pour la première fois depuis 2004. Toronto s'est imposé 2-1 après prolongation sur la glace de Tampa Bay dans le match no 6, grâce à un but de l'ex-pigiste de Berne John Tavares après 4'36'' en overtime. La franchise ontarienne avait perdu les 11 derniers matches dans lesquels elle avait l'occasion de conclure une série...

/ATS