Les Devils qualifiés pour les play-off

Les Devils ont décroché mercredi leur qualification pour les play-off de NHL, sans jouer.

New Jersey et sa colonie suisse profitent de la défaite subie par les New York Rangers face aux Philadelphia Flyers (8-5).

Capitaine des Devils, le centre valaisan Nico Hischier vivra donc ses troisièmes play-off depuis ses débuts en NHL, après 2018 - au terme de sa première saison - et 2023. Pour son compère appenzellois Timo Meier, il s'agira de la cinquième participation aux séries finales et de la deuxième sous le maillot des Devils.

Privé du défenseur zurichois Jonas Siegenthaler jusqu'au terme de la saison, New Jersey connaît même déjà son adversaire du 1er tour. La franchise de Newark se frottera à Carolina, qui l'avait éliminée au 2e tour des play-off 2023. Les Hurricanes, qui ont 7 points d'avance sur les Devils, devraient avoir l'avantage de la glace.

L'étau se resserre en revanche pour les Canucks de Pius Suter, également au repos mercredi. Vancouver accuse désormais 8 longueurs de retard sur Minnesota et St. Louis, qui détiennent pour l'heure les deux 'wild cards' disponibles à l'Ouest, alors que la franchise canadienne n'a plus que quatre matches à jouer en saison régulière.

