Les Devils renouent avec la victoire

Les Devils ont renoué avec la victoire mercredi en NHL.

New Jersey, qui restait sur trois défaites, est allé s'imposer 5-3 sur la glace des Chicago Blackhawks de Philipp Kurashev grâce notamment à deux assists de son capitaine Nico Hischier.

Le centre valaisan a été crédité d'une mention d'assistance sur le 2-0, signé Dawson Mercer en supériorité numérique à la 7e minute, puis sur le 5-3 marqué dans une cage vide par Stefan Noesen à 13'' de la fin du match. Il en est désormais à 59 points cette saison, dont 30 buts.

Nico Hischier a ainsi réussi au moins 1 point au cours de huit matches consécutifs, égalant sa plus longue série du genre. Timo Meier est quant à lui resté 'muet', même si le 2-0 marqué sur une action confuse aurait pu lui être attribué, tout comme Philipp Kurashev dans le camp de Chicago.

Ce succès permet aux Devils de conforter leur 3e place dans la Metropolitan Division et de se rapprocher des play-off. Ils comptent désormais 9 points d'avance sur leurs plus proches poursuivants, les New York Islanders, qui se sont quant à eux inclinés 5-2 mercredi face aux Vancouver Canucks de Pius Suter.

Un Pius Suter qui a lui aussi réussi deux assists mercredi pour signer ses 37e et 38e points de la saison. Le centre zurichois a ainsi battu son record de points sur une saison. Grâce à cette victoire, les Canucks sont revenus à 3 longueurs de la deuxième wild-card disponible pour les play-off à l'Ouest.

/ATS