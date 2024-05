Les Jets éliminés, mais pas les Predators

Nino Niederreiter et les Jets ont connu l'élimination au 1er tour des play-off de NHL mardi.

Les Predators de Roman Josi ont en revanche obtenu le droit de disputer un match no 6 face aux Canucks de Pius Suter, le Bernois inscrivant l'un des deux buts de son équipe.

Dos au mur à 1-3 dans la série, Winnipeg a pourtant ouvert la marque face à Colorado après seulement 75 secondes de jeu mardi devant son public, égalisant ensuite à 2-2 et à 3-3. Mais les Jets ont fini par céder, l'Avalanche forçant la décision sur un doublé de Mikko Rantanan (45e 4-3, 49e 5-3).

Nino Niederreiter, qui est resté 'muet' dans ce match et doit se contenter de deux assists dans la série, est donc susceptible de rejoindre l'équipe de Suisse avant le début du Mondial. En revanche, Roman Josi a prolongé sa saison de NHL de trois jours au moins, Nashville étant allé s'imposer 2-1 à Vancouver mardi.

Le capitaine des Preds a permis à son équipe de revenir à 1-1 à la 48e minute, marquant ainsi son premier but dans ces play-off - et son troisième point dans la série - en supériorité numérique un peu plus de quatre minutes après que Vancouver avait pris l'avantage. C'est Alexandre Carrier qui a signé le but de la victoire, à la 53e.

Les Rangers face aux Hurricanes

Une première affiche du 2e tour est par ailleurs connue à l'Est. Carolina a gagné le droit d'affronter les New York Rangers en demi-finale de Conférence en battant les Islanders 6-3 dans l'acte V de la série. Les Hurricanes ont fait la différence en marquant deux fois en huit secondes à la 45e minute pour reprendre le large (5-3).

