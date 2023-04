Les Jets en play-off, les Predators en vacances

Les Jets de Nino Niederreiter ont décroché le dernier ticket pour les play-off dans la Conférence Ouest de NHL grâce à leur victoire (4-2) obtenue mardi sur la glace de Minnesota.

Dixièmes à l'Ouest, les Predators de Roman Josi sont donc en vacances.

Nino Niederreiter a réussi un point, un assist, sur le 1-0 inscrit par Adam Lowry après 3'53''. Auteur de 2 assists la veille face aux Sharks, l'attaquant grison affiche désormais 41 points à son tableau de chasse 2022/23, dont 13 en 21 parties jouées depuis qu'il a quitté... Nashville pour Winnipeg à la fin février.

Winnipeg ne connaît pas encore son adversaire du 1er tour des play-off. Les Jets se frotteront aux Vegas Golden Knights (109 points) ou aux Edmonton Oilers (107), lesquels ont conservé leurs chances de terminer en tête à l'Ouest en allant gagner 2-1 après prolongation sur la glace de l'Avalanche de Denis Malgin mardi.

3 points suisses chez les Devils

Les Devils ne connaissent pas non plus leur adversaire des quarts de finale de la Conférence Est. Mais ils sont assurés d'avoir l'avantage de la glace après avoir écrasé Buffalo 6-2 mardi. Jonas Siegenthaler a inscrit mardi son quatrième but de la saison, signant le 2-0 à la 22e sur une passe décisive de Nico Hischier.

Timo Meier a également réussi un assist pour les Devils, qui ont égalé un record de la franchise avec 51 victoires en saison régulière. Une 52e jeudi à Washington permettrait à New Jersey, qui totalise 110 points, de battre son record de points (111 obtenus en 2000/01).

Les Panthers en play-off

La défaite de Buffalo fait par ailleurs les affaires des Florida Panthers, qui ont obtenu la première wild card attribuée à l'Est. Le dernier ticket pour les play-off reviendra aux New York Islanders (81 points) ou aux Pittsburgh Penguins (80), qui ont encore un match à jouer. Les Penguins ont d'ailleurs peut-être perdu plus qu'un match en s'inclinant 5-2 face à Chicago mardi.

