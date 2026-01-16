Les Jets poursuivent leur retour en grâce

En NHL, les Winnipeg Jets vont mieux. Après onze défaites consécutives, l'équipe de Nino Niederreiter a remporté sa quatrième victoire d'affilée en s'imposant 6-2 face au Minnesota Wild.

Niederreiter ne s'est pas franchement illustré dans cette partie avec plus de 13 minutes de jeu et plus de deux minutes en power-play. Son coéquipier Mark Scheifele a lui inscrit un but et délivré 3 assists.

Cette série positive permet au club canadien de croire encore aux play-off. Les Jets comptent 43 points et la deuxième et dernière équipe en wild card en a 51 (les Sharks).

/ATS