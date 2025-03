Les Jets se donnent de l'air

Winnipeg a dominé Dallas 4-1 vendredi dans un duel entre les deux meilleures équipes de la Central Division de NHL. Les Jets de Nino Niederreiter comptent désormais 10 points d'avance sur les Stars.

Dallas, qui évoluait sans son défenseur soleurois Lian Bichsel (malade), a sauvé l'honneur à la 57e minute dans cette rencontre. Les Stars étaient menés 3-0 dès la 27e par les Jets, qui ont gagné cette saison 36 des 37 matches lors desquels ils menaient au score après deux tiers-temps.

Kyle Connor (2 buts, 1 assist) et Mark Scheifele (3 assists) furent les grands artisans du succès de Winnipeg, leaders de la Conférence Ouest avec 96 points soit 2 de plus que la meilleure équipe de la Conférence Est Washington. Nino Niederreiter est quant à lui resté 'muet' dans une rencontre où il s'est avant tout illustré en défense (2 tirs bloqués et 3 mises en échec pour le Grison).

/ATS