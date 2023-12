Les Jets tombent à San José

Fin de série pour Nino Niederreiter et Winnipeg ! Après quatre victoires de rang, les Jets sont tombés à San José.

Winnipeg s’est incliné 2-1 devant la franchise californienne qui abandonne ainsi au Chicago de Philip Kurashev, battu 4-1 à Edmonton, le rôle peu envieux de cancre de la Ligue. William Eklund a inscrit le but décisif à 4’51’’ de la sirène sur une séquence de jeu de puissance. Présent sur la glace lors de l’ouverture du score de San Jose à la 10e, Nino Niederreiter est resté 'muet' dans ce match qui a vu le portier de San Jose Mackenzie Blackwood réussir 36 arrêts.

A Nashville, Filip Forsberg a donné la victoire 3-2 aux Predators après 18’’ de jeu dans la prolongation face à Philadelphia. Buteur pour la dixième fois dans l’overtime, le Suédois a bénéficié d’un assist de Roman Josi pour offrir à ses couleurs une cinquième victoire lors des six dernières rencontres. Avec cette passe décisive, Roman Josi a comptabilisé un 23e point pour revenir à deux longueurs de Kevin Fiala dans la lutte pour le titre honorifique de meilleur compteur suisse de la NHL.

Enfin Arizona s’est incliné 4-2 à Pittsburgh pour concéder une quatrième défaite de rang. Janis Moser, qui a été crédité d’un bilan de -2, et ses coéquipiers n’ont pas su gérer les situations spéciales avec un but encaissé à 4 contre 5 et deux à cinq contre quatre.

/ATS