Les Kings confirment, sans se faire peur

Sorti trois fois de suite par Edmonton au 1er tour des play-off de NHL, Los Angeles peut envisager une issue plus favorable en 2025. Les Kings de Kevin Fiala ont pris l'avantage 2-0 face aux Oilers.

La franchise californienne, qui avait joué à se faire peur dans un acte I remporté 6-5, n'a cette fois-ci pas (trop) tremblé. Les Kings se sont imposés 6-2 mercredi à domicile grâce notamment aux 8 points cumulés par le duo Adrian Kempe (2 buts, 2 assists)/Anze Kopitar (1 but, 3 assists).

Auteur de 2 points dans le match no 1 de cette série, Kevin Fiala est resté plus discret. L'attaquant saint-gallois a néanmoins été crédité d'un assist sur le 5-2 signé Kopitar à la 50e minute en supériorité numérique. Ce but a mis fin aux espoirs des Oilers, qui étaient revenus de 3-0 à 3-2.

La soirée fut également belle pour le défenseur soleurois Lian Bichsel et les Stars, qui sont allés s'imposer 2-1 après prolongation sur la glace de Colorado pour prendre l'avantage 2-1 dans la série. Dallas a ainsi gâché le retour du capitaine de l'Avalanche Gabriel Landeskog, qui n'avait plus joué depuis juin 2022 en raison d'une blessure chronique au genou droit.

2-0 pour Washington

Meilleur équipe de la saison régulière à l'Est, Washington mène par ailleurs 2-0 face aux Canadiens de Montréal. Les Capitals ont battu les Habs 3-1 mercredi grâce notamment aux 14 arrêts effectués durant le troisième tiers par leur portier Logan Thompson, qui a permis à son équipe de garder l'avantage 2-1 avant que Connor McMichael ne scelle le score dans une cage vide à 2'' de la fin.

/ATS