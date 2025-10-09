Les Kings renversent les Golden Knights

Battus 4-1 par l'Avalanche mardi lors de la soirée d'ouverture de la saison de NHL, les Kings ...
Les Kings renversent les Golden Knights

Les Kings renversent les Golden Knights

Photo: KEYSTONE/AP/John Locher

Battus 4-1 par l'Avalanche mardi lors de la soirée d'ouverture de la saison de NHL, les Kings de Kevin Fiala n'ont pas tardé à réagir.

Los Angeles est allé s'imposer 6-5 aux tirs au but sur la glace des Vegas Golden Knights mercredi.

Cette partie a épousé un scénario improbable. Les Kings ont mené 2-0 après 11'57 puis 3-1 à la 34e minute, avant d'encaisser quatre buts consécutifs dont deux signés Pavel Dorofeyev (lequel a réussi un triplé mercredi). Ils ont parfaitement réagi dans les dix dernières minutes de jeu, Brandt Clarke marquant le 5-5 à 6'00 de la fin.

Les deux équipes ont finalement dû se départager dans le 'shootout', où seul l'attaquant de L.A. Trevor Moore a trouvé la faille. Auteur d'un assist sur le premier but des Kings, Kevin Fiala n'est pas parvenu à transformer son essai. L'attaquant saint-gallois a terminé cette partie avec un bilan de -2. Dans le camp des Golden Knights, le gardien bernois Akira Schmid est resté sur le banc.

La soirée a aussi été marquée par le 400e but inscrit par Leon Draisaitl en saison régulière sous le maillot d'Edmonton. L'Allemand est le 111e joueur de l'histoire à atteindre cette barre des 400 réalisations. Les Oilers ont toutefois connu la défaite pour leur premier match de la saison, s'inclinant 4-3 aux tirs au but face à Calgary dans une 'Battle of Alberta' déjà explosive.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le HC Franches-Montagnes trébuche à Frauenfeld

Le HC Franches-Montagnes trébuche à Frauenfeld

Hockey    Actualisé le 09.10.2025 - 06:54

Ambri-Piotta: Luca Cereda et Paolo Duca démissionnent

Ambri-Piotta: Luca Cereda et Paolo Duca démissionnent

Hockey    Actualisé le 08.10.2025 - 15:08

NHL: Kevin Fiala marque mais perd pour son premier match

NHL: Kevin Fiala marque mais perd pour son premier match

Hockey    Actualisé le 08.10.2025 - 09:13

Zoug s'incline en Finlande, Zurich chez lui

Zoug s'incline en Finlande, Zurich chez lui

Hockey    Actualisé le 07.10.2025 - 22:13

Articles les plus lus

Josi, Niederreiter et les « Swiss Devils » à l'attaque en NHL

Josi, Niederreiter et les « Swiss Devils » à l'attaque en NHL

Hockey    Actualisé le 07.10.2025 - 05:17

Zoug s'incline en Finlande, Zurich chez lui

Zoug s'incline en Finlande, Zurich chez lui

Hockey    Actualisé le 07.10.2025 - 22:13

NHL: Kevin Fiala marque mais perd pour son premier match

NHL: Kevin Fiala marque mais perd pour son premier match

Hockey    Actualisé le 08.10.2025 - 09:13

Ambri-Piotta: Luca Cereda et Paolo Duca démissionnent

Ambri-Piotta: Luca Cereda et Paolo Duca démissionnent

Hockey    Actualisé le 08.10.2025 - 15:08

NHL: Connor McDavid prolonge avec les Oilers d'Edmonton

NHL: Connor McDavid prolonge avec les Oilers d'Edmonton

Hockey    Actualisé le 06.10.2025 - 20:49

Josi, Niederreiter et les « Swiss Devils » à l'attaque en NHL

Josi, Niederreiter et les « Swiss Devils » à l'attaque en NHL

Hockey    Actualisé le 07.10.2025 - 05:17

Zoug s'incline en Finlande, Zurich chez lui

Zoug s'incline en Finlande, Zurich chez lui

Hockey    Actualisé le 07.10.2025 - 22:13

NHL: Kevin Fiala marque mais perd pour son premier match

NHL: Kevin Fiala marque mais perd pour son premier match

Hockey    Actualisé le 08.10.2025 - 09:13

Heinz Ehlers prend la tête du CP Berne

Heinz Ehlers prend la tête du CP Berne

Hockey    Actualisé le 06.10.2025 - 09:41

Les U13 du SHCA champions de Suisse

Les U13 du SHCA champions de Suisse

Hockey    Actualisé le 06.10.2025 - 10:52

NHL: Connor McDavid prolonge avec les Oilers d'Edmonton

NHL: Connor McDavid prolonge avec les Oilers d'Edmonton

Hockey    Actualisé le 06.10.2025 - 20:49

Josi, Niederreiter et les « Swiss Devils » à l'attaque en NHL

Josi, Niederreiter et les « Swiss Devils » à l'attaque en NHL

Hockey    Actualisé le 07.10.2025 - 05:17