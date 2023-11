Les Lakers pris dans la spirale des défaites

La chute des Rapperswil-Jona Lakers est brutale après deux années passées au sommet. Les inquiétudes sont de mise au bord du lac de Zurich.

La crise, c'est quand après une claque 6-1 contre Lugano, ni l'entraîneur ni un joueur ne vient se présenter devant les médias. La crise, c'est quand la direction se réunit après la fin du match dans la salle de l'entraîneur et déambule ensuite avec des mines sévères dans le vestiaire. La crise, c'est quand les supporters commencent à siffler au dernier tiers-temps. La crise, c'est quand l'équipe encaisse comme des juniors quatre buts de la même manière suite à une longue passe.

Les Rapperswil-Jona Lakers ont rempli tous ces points avec 'bravoure' en ce mardi soir hivernal. Comme le monde dans la patrie du cirque Knie est plus paisible qu'à Zurich, Berne ou Lausanne, la crise est, certes, violente mais seulement légère. Aucune trace de vacarme, de rage, pas de séance d'entraînement de punition devant les médias ou aucun ultimatum.

Une effronterie pour les spectateurs

C'est le directeur sportif qui s'est expliqué à la place des joueurs ou des entraîneurs. 'Je veux d'abord leur rendre la vie plus légère', s'est excusé Janick Steinmann. 'Ils doivent maintenant s'aérer la tête, je veux leur donner un break.' Seul la TV a péage MySports a pu recueillir les impressions d'un joueur et celui-ci s'est exprimé sans ambage. 'Ce fut une effronterie pour les spectateurs', a lâché le défenseur David Aebischer, présent sur la glace lors de trois buts adverses.

Steinmann ne veut encore rien savoir d'une atmosphère de crise. 'Nous avons une bonne ambiance au sein de l'équipe, mais c'est logique, c'est maintenant plus tendu.' Le fait est que ce qui marchait comme dans un rêve ces deux dernières années, ne fonctionne plus du tout avec le même personnel. Après la douzième défaite au cours des quinze derniers matches, les Lakers sont tombés à l'avant-dernière place. Les play-off ne sont plus que vaguement visibles qu'avec des jumelles.

Inquiétude extrême

'Aujourd'hui, les nombreuses défaites et l'inquiétude sont extrêmement palpables', souligne le directeur sportif. Alors que les Lakers avaient jusque-là de la peine à se créer des chances de buts, des erreurs défensives lourdes sont apparues.

Le plus fou, c'est qu'en Ligue des champions, les Saint-Gallois ont montré la voie à suivre. Dans les matches de poules, ils ont battu le tenant du titre Tappara Tampere et en huitièmes de finale, ils ont éliminé sur le score total de 7-2, le vainqueur de la qualification Adler Mannheim. Le brillant parcours européen est peut-être aussi une partie du problème. Et la présence de quatre joueurs à l'infirmerie a mis l'équipe sur les gencives.

Toutefois, la liste des blessés se vide même s'il reste plus que le très important chef de la défense Emil Djuse. Le Suédois est en train de revenir. La qualité de ses passes fera le plus grand bien au compartiment offensif bien à la peine.

Le staff d'entraîneurs autour de Stefan Hedlund n'est actuellement pas un thème de discussions. Steinmann est persuadé qu'ils ont travaillé dans le bon sens. Le problème serait surtout d'ordre mental. C'est pourquoi on essaie d'éviter de mettre de la pression sur les acteurs. Au bord de l'Obersee, on veut relever le défi de ne pas succomber à l'habitude de la branche et de faire de l'entraîneur le bouc émissaire comme ce fut dernièrement le cas à Kloten.

/ATS